Новий етап творчості: соліст Måneskin Даміано Давід представив сольний трек

Фронтмен італійського гурту Måneskin Даміано Давід представив свій дебютний сольний трек "Silverlines". Артист змінив яскравий епатажний стиль та манеру на чуттєвий і філософський образ ліричного романтика.

Новий трек артиста зовсім не схожий на творчість епатажного гурту Måneskin. Даміано постав в образі ліричного романтика.

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Меланхолійна композиція розповідає про трансформацію та пошук внутрішнього миру після важких періодів, передаючи головний меседж – подолання печалі та оновлення.

Співавторами треку стали американська співачка Сара Хадсон та британський продюсер Labrinth. Незважаючи на сольний проєкт, Даміано запевнив, що продовжує співпрацю з Måneskin.

Якщо у вас є шанс попрацювати з Labrinth, ви не отримаєте цінності! Просто зробіть це!, – заявив Даміано Давід.

Давід зізнався, що його нова пісня виправдала всі сподівання. У ній виконавець показав свою іншу вразливу сторону, яку шанувальники ще не бачили у творчості Måneskin.

Складалося враження, що слова є для мене посланням надії, тому що це було саме те, до чого я прагнув, коли створював цей трек. І тепер, коли запис закінчено, я повертаюся до цієї пісні й кажу: "Вау! Це по суті остання зупинка моєї подорожі, і це так смішно, що вона з'явилася на початку – ніби послана з небес,

– розповів лідер гурту Måneskin.

У пісні Silverlines Даміано показав себе більш вразливим та чесним. Він зізнається, що був таким і у піснях, які створював з гуртом Måneskin, однак тепер виконавцю довелося трішки більше покопатися у собі. Завдяки сольному трекові, прихильники Давіда змогли краще розпізнати, яким насправді він є.

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