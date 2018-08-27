Українські спорткари: 5 концептів, які варті уваги

Перший спортивний автомобіль міг з'явитися в Україні ще в радянські часи. Інженери навіть встигли випустити кілька концептів. Відтоді ентузіасти не залишають спроб створити національний спорткар.

Поки що жодна зі спроб українців випустити спорткар не увінчалася успіхом. Як правило, справа закінчується прототипом. А у деяких розробників грошей не вистачає навіть на макет. І все, що вони можуть запропонувати, це ескізи українських "автомобілів майбутнього".

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Проте, на нашу думку, роботи піонерів "спортивного" автомобілебудування все ж варті уваги. Саме тому ми вирішили зібрати п'ять найцікавіших концептів спорткарів, made in UA.

Спорт-900

Спорт-900

Радянський прототип "Спорт-900" побудований на базі "горбатого" – ЗАЗ 965. Всього було зібрано 6 таких машин, але жодна з них не збереглася в хорошому стані. Залишилися тільки фотографії і кілька напівзруйнованих примірників.

Автомобіль комплектувався 0,9-літровим двигуном ззаду. Багажник розташовувався попереду. Інших подробиць про машину немає.

Спорткар із Запоріжжя

Концепт українського спорткара

Розробкою цього спорткара займається українська компанія Askaniadesign Carstyling. На якій стадії проект – невідомо. Раніше розробники запевняли, що серйозно налаштовані запустити автомобіль в серійне виробництво. Технічні характеристики авто невідомі.

Українська Lamborghini

Копію спорткара Lamborghini Reventon зібрав у себе в гаражі за 4 роки львів'янин Олег. Базою для української "Ламбо" стала Audi А8, що, до речі сказати, цілком логічно. Обидва бренди входять в одну групу – Volkswagen, тож німці іноді використовують для Audi і Lamborghini одне шасі. Так, зокрема, було з електромобілем Audi R8 e-tron, при створенні якого використовували шасі Lamborghini Huracan.

Спорткар від "Автомайдану"

Український спорткар

Розробкою цього спортивного автомобіля займається глава "Автомайдану" Сергій Коба. Активіст вже навіть побудував макет та запантентував проект суперкара, але потрібно ще знайти гроші на виробництво суперкара.

Himera Q

Himera Q

Автор концепту Himera Q – український бізнесмен і автомобільний колекціонер Андрій Джазовський, який зараз живе в Європі. Хто конкретно займався розробкою дизайну "Химери" – невідомо. У плані зовнішнього вигляду до авторів є одне питання: чому Himera Q так схожа на концепт Lada Raven?

Himera Q створювалася в Європі. Там же її будуть і виробляти. Збірку "Химери" організують на підприємстві в Барселоні, де, за словами авторів проекту, вже працює 10 осіб.

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