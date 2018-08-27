Audi показала вражаючий електричний спорткар

Компанія Audi привезла на Конкурс елегантності в Пеббл-Біч в американському Монтереї концептуальний суперкар під назвою PB18 e-tron. Спорткар PB18 оснащений трьома електричними моторами і отримав запас ходу понад 500 км.

Сумарна потужність трьох двигунів спорткара склала 680 к.с. При цьому під час руху водій може підвищити віддачу до 775 к.с. З такою силовою установкою до сотні автомобіль може розігнатися лише за 2 секунди. Без підзарядки машина може проїхати близько 500 км. Поповнити заряд батарей можна за 15 хвилин.

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Електричний суперкар PB18 e-tron

Електричний суперкар PB18 e-tron

Деталі кузова концепту виконані з вуглецю і алюмінію. Завдяки цьому вага машини становить 1550 кг. Дизайн повнопривідного спорткара виконаний в стилі прототипу Audi Aicon. Загальна концепція створена в новій студії дизайну Audi у Малібу.

Однією з найцікавіших особливостей концепту є можливість трансформації PB18 e-tron. Крісло водія, кермо, педалі і приладова панель з'єднані в монокок, який може зміщуватися в поперечному напрямку. На треку він стоїть посередині. Але для повсякденного використання на шосе і в місті весь блок зсувається до одного з бортів, а поруч з водієм ставиться крісло пасажира.

У Audi PB18 e-tron управління повністю покладається на водія, тому в автомобілі немає складних систем автопілотування.

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