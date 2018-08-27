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Розкішний Jaguar з весілля принца Гаррі і Меган Маркл надійде у масове виробництво

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Jaguar E-Type Zero - фото 1
Jaguar E-Type Zero / autoweek

Казкове авто блакитного кольору стане доступним для покупки через кілька років.

Розкішний автомобіль марки Jaguar блакитного кольору, на якому принц Гаррі і Меган Маркл вирушили на закриту вечірку після весільної церемонії, надійде в масове виробництво за чималу суму.

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Директор компанії Тім Хенніг розповів, що авто отримає назву Jaguar E-Type Zero, а запуск його виробництва почнеться у 2020 році. Воно стане класичним зразком, який буде схожий на той автомобіль герцога і герцогині Сассекських, але авто буде мати також сучасну начинку, починаючи від вбудованого тачскріну до розумних LED-панелей.

Вартість Jaguar E-Type Zero складе приблизно півмільйона доларів. Скільки саме зразків цього авто планується випустити поки невідомо, однак замовлення компанія вже почала приймати.

Jaguar E-Type Zero надійде у масове виробництво - фото 272357
Jaguar E-Type Zero надійде у масове виробництво
Jaguar E-Type Zero надійде у масове виробництво - фото 272358
Jaguar E-Type Zero надійде у масове виробництво
Jaguar E-Type Zero надійде у масове виробництво - фото 272359
Jaguar E-Type Zero надійде у масове виробництво

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Джерело: autoweek
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