На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Українські шеф-кухарі перерахували мільйон гривень Охматдиту
-
- 18
Судді та учасники кулінарного шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський, Ольга Мартиновська та Ліза Глинська зібрали понад мільйон гривень для Охматдиту. Вони влаштували благодійний продаж своїх кулінарних книг.
Кухарі поставили собі за мету допомагати українцям і їм це вдалося! Вже понад мільйон гривень вони перерахували на потреби дитячої лікарні "Охматдит".
І ще: Цензорка: фільм, який зняли в Україні, номінували на Словацьку кінопремію у 10 категоріях
Таку суму вдалося зібрали завдяки благодійному продажу книг українських шеф-кухарів Володимира Ярославського та Ольга Мартиновської. Також свою книгу надала для збору коштів одна з кращих кондитерок Ліза Глинська. На сайті за будь-яку ціну на розсуд покупця усі охочі можуть придбати електронні версії книг.
Кулінари кажуть, що й надалі будуть продовжувати благодійні розпродажі книг. Також вони планують влаштовувати різноманітні благодійні проєкти, щоб допомагати ЗСУ, біженцям, жінкам з дітьми та тим, хто втратив житло.
До теми: 46 країн відмовились брати участь у черговій сесії ЮНЕСКО через росію
-
18:18Україна ідентифікуватиме російських нелюдів за допомогою новітніх технологій
-
17:51Нацбанк заморозив курс долара до кінця воєнного стану: яким він буде
-
17:19"Готуємося до вирішального бою на Сході", – Зеленський
-
16:49"Ми тут, щоб дати першу позитивну відповідь": Україна на крок наблизилася до членства ЄС
-
16:21STELMAN – Хмара: слухайте потужну пісню, яка має бути у вашому плейлисті
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
15:49"Русскій мір" в дії: режисер "Орла і Решки" показав, що залишилося від його дому
-
15:21У Європі буде безплатний роумінг для українців
-
14:53Рятувальники показали німецьку вівчарку Харті: що входить до її обов'язків
-
14:20Військові експерти назвали український батальйон "Азов" найбоєздатнішим
-
13:46Як ви можете спати: Maneskin презентували пісню на підтримку України
-
13:16Канадська газета опублікувала комікс українських художниць про війну
-
12:49У Мадриді пропонують перейменувати вулиці біля посольства росії
-
12:213 правила, як вигулювати собак під час тривалої комендантської години
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
11:50У Франції мав відбутися фестиваль російського кіно, але його скасували
-
11:20Пригости захисника: у Glovo та Гудфуд можна оплатити обіди для бійців
-
10:47Вілл Сміт не братиме участь у церемоніях Оскар протягом 10 років: це рішення кіноакадемії
-
10:18У МОЗ розповіли про зміни у COVID-сертифікатах для українців
-
09:45Привид Києва: в Японії з'явиться манга про українського пілота
-
09:15Зірка з Харкова: кіт Степана став номінантом найпрестижнішої премії в серед інфлюенсерів
- 08 квітня
-
20:54Що чекає чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни: відповідь держорганів
-
20:22Anonymous отримали доступ до відеоспостереження кремля – РНБО
-
19:51Скільки українців за заборону діяльності УПЦ МП: результати опитування
-
19:21Каратист Горуна продав свою Олімпійську медаль: за скільки її купили на аукціоні
-
17:19"Готуємося до вирішального бою на Сході", – Зеленський
-
15:21У Європі буде безплатний роумінг для українців
-
12:49У Мадриді пропонують перейменувати вулиці біля посольства росії
-
09:45Привид Києва: в Японії з'явиться манга про українського пілота
- 08 квітня
-
19:51Скільки українців за заборону діяльності УПЦ МП: результати опитування
-
16:49Сергій Бабкін показав війну в Україні у новому кліпі на пісню "Далі ми самі"
-
13:50Росію вигнали з Ради з прав людини ООН: які країни підтримали окупанта на голосуванні
-
09:55Легендарні Pink Floyd разом з Хливнюком випустили пісню на підтримку України
- 07 квітня
-
20:19Немає жалю і страху: Віктор Винник і МЕРІ послали "рускій ваєнний карабль" у новій пісні
-
17:50Від 0 до 18: як діти різного віку реагують на стрес
-
15:19Замість ЗНО 2022: яким буде тестування з українською мови
-
10:55Доброчесність онлайн: як не можна поводитись в мережі під час війни
-
08:50Режим очікування: як зберегти віру в перемогу
- 06 квітня
-
20:48Фіолет зняв кліп на пісню "Заряджай" у поруйнованій школі: від нього мороз по шкірі
-
18:51Папа Римський засудив звірства у Бучі та назвав його містом мучеників
-
15:26Поза стандартами: вийшов спецвипуск Playboy про війну в Україні
-
11:52Настане день: вийшов новий хіт від творців "Доброго вечора, ми з України"
-
09:51Скільки українців підтримують вступ до ЄС: рекордні результати опитування
- 05 квітня
-
20:24Нам потрібне мирне небо: школяр з Ірпеня Емір Зейналов виконав пісню та змонтував відео
-
16:51Мовчання – синонім брехні: Монатік написав нову пісню про війну
-
13:51Олег Скрипка — "Героям слава": слухайте нову пісню про війну від фронтмена гурту ВВ
-
11:23Володимир Зеленський відвідав Київщину та показав на відео звільнені міста-мученики
- 04 квітня
-
19:51Відомо, хто став найсильнішою людиною Європи: це українець Олексій Новіков
-
16:49Сучасні реалії VS Друга світова: Українські художники змінили антивоєнні плакати
-
12:54В Україні узаконили Bug Bounty: що це і як може допомогти