Українські шеф-кухарі перерахували мільйон гривень Охматдиту

Судді та учасники кулінарного шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський, Ольга Мартиновська та Ліза Глинська зібрали понад мільйон гривень для Охматдиту. Вони влаштували благодійний продаж своїх кулінарних книг.

Кухарі поставили собі за мету допомагати українцям і їм це вдалося! Вже понад мільйон гривень вони перерахували на потреби дитячої лікарні "Охматдит".

І ще: Цензорка: фільм, який зняли в Україні, номінували на Словацьку кінопремію у 10 категоріях

Таку суму вдалося зібрали завдяки благодійному продажу книг українських шеф-кухарів Володимира Ярославського та Ольга Мартиновської. Також свою книгу надала для збору коштів одна з кращих кондитерок Ліза Глинська. На сайті за будь-яку ціну на розсуд покупця усі охочі можуть придбати електронні версії книг.

Кулінари кажуть, що й надалі будуть продовжувати благодійні розпродажі книг. Також вони планують влаштовувати різноманітні благодійні проєкти, щоб допомагати ЗСУ, біженцям, жінкам з дітьми та тим, хто втратив житло.

До теми: 46 країн відмовились брати участь у черговій сесії ЮНЕСКО через росію