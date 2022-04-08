46 країн відмовились брати участь у черговій сесії ЮНЕСКО через росію

46 країн-учасниць ЮНЕСКО будуть бойкотувати засідання Комітету всесвітньої спадщини поки його очолює росія. Незабаром мала відбутися 45-та сесія у казані, проте у росію ніхто не поїде.

Сторони Конвенції підписали відкритий лист про відмову від участі в засіданні через систематичне порушення росією міжнародного гуманітарного права в Україні. Це безпрецедентна підтримка міжнародних колег для України.

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МКІП неодноразово зверталося до ЮНЕСКО з проханням виключити росію з організації, адже країна-агресор веде повномасштабну війну на території нашої держави, руйнує культурну спадщину, завдає ударів по нашим церквам, музеям, пам'яткам, театрам тощо.

"Цивілізований світ, який розуміє цінність культурної ідентичності для країни, солідарний з Україною. ЮНЕСКО зобов'язані не допустити головування росією 45-ю сесією Комітету Всесвітньої спадщини, а також мають перенести проведення її з Казані. російська федерація немає жодного морального права продовжувати називатись учасником організації, мета якої опікуватись культурою. Натомість ми радо організуємо проведення комітету у Львові", – прокоментував Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики України.

Країни-члени ЮНЕСКО, які відмовились брати участь у 45-й сесії Комітету всесвітньої спадщини, поки його очолює росія:

Афганістан

Албанія

Андорра

Австралія

Австрія

Канада

Колумбія

Хорватія

Кіпр

Чехія

Данія

Еквадор

Естонія

Фінляндія

Франція

Грузія

Німеччина

Угорщина

Ісландія

Ірландія

Латвія

Литва

Люксембург

Мальта

Молдова

Монако

Чорногорія

Нідерланди

Нова Зеландія

Нігерія

Північна Македонія

Норвегія

Перу

Польща

Португалія

Республіка Корея

Румунія

Сент-Кітс і Невіс

Сан-Марино

Словаччина

Словенія

Іспанія

Швеція

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

Україна

Сполучені Штати Америки

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