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війна

46 країн відмовились брати участь у черговій сесії ЮНЕСКО через росію

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46 країн відмовились брати участь у черговій сесії ЮНЕСКО через росію - фото 1

46 країн-учасниць ЮНЕСКО будуть бойкотувати засідання Комітету всесвітньої спадщини поки його очолює росія. Незабаром мала відбутися 45-та сесія у казані, проте у росію ніхто не поїде.

Сторони Конвенції підписали відкритий лист про відмову від участі в засіданні через систематичне порушення росією міжнародного гуманітарного права в Україні. Це безпрецедентна підтримка міжнародних колег для України.

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МКІП неодноразово зверталося до ЮНЕСКО з проханням виключити росію з організації, адже країна-агресор веде повномасштабну війну на території нашої держави, руйнує культурну спадщину, завдає ударів по нашим церквам, музеям, пам'яткам, театрам тощо.

"Цивілізований світ, який розуміє цінність культурної ідентичності для країни, солідарний з Україною. ЮНЕСКО зобов'язані не допустити головування росією 45-ю сесією Комітету Всесвітньої спадщини, а також мають перенести проведення її з Казані. російська федерація немає жодного морального права продовжувати називатись учасником організації, мета якої опікуватись культурою. Натомість ми радо організуємо проведення комітету у Львові", – прокоментував Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики України.

46 країн відмовились брати участь у черговій сесії ЮНЕСКО через росію - фото 502861

Країни-члени ЮНЕСКО, які відмовились брати участь у 45-й сесії Комітету всесвітньої спадщини, поки його очолює росія:

  • Афганістан
  • Албанія
  • Андорра
  • Австралія
  • Австрія
  • Канада
  • Колумбія
  • Хорватія
  • Кіпр
  • Чехія
  • Данія
  • Еквадор
  • Естонія
  • Фінляндія
  • Франція
  • Грузія
  • Німеччина
  • Угорщина
  • Ісландія
  • Ірландія
  • Латвія
  • Литва
  • Люксембург
  • Мальта
  • Молдова
  • Монако
  • Чорногорія
  • Нідерланди
  • Нова Зеландія
  • Нігерія
  • Північна Македонія
  • Норвегія
  • Перу
  • Польща
  • Португалія
  • Республіка Корея
  • Румунія
  • Сент-Кітс і Невіс
  • Сан-Марино
  • Словаччина
  • Словенія
  • Іспанія
  • Швеція
  • Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії
  • Україна
  • Сполучені Штати Америки

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