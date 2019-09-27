Українські рятувальники взяли участь у популярному флешмобі

Співробітники екстрених служб України активно беруть участь у флешмобі #TetrisChallenge, який на початку вересня стартував в Женеві, Швейцарія.

Суть флешмобу в тому, що співробітники всіляких служб розкладають на землі весь свій інвентар і роблять фотографію з висоти "пташиного польоту".

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Таким чином створюється ефект, ніби речі на фотографіях – фігурки з популярної гри Тетрис. В Україні до флешмобу підключилися поліцейські, пожежники, рятувальники, військові та медики. Також, судячи з опублікованих свіжим знімкам, участь в ньому взяли співробітники комунальних підприємств і приватних охоронних фірм.

У мережі опубліковані яскраві фото з участю українців:

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