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Українські рятувальники взяли участь у популярному флешмобі

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Патрульна поліція України - фото 1
Патрульна поліція України / apostrophe

Співробітники екстрених служб України активно беруть участь у флешмобі #TetrisChallenge, який на початку вересня стартував в Женеві, Швейцарія.

Суть флешмобу в тому, що співробітники всіляких служб розкладають на землі весь свій інвентар і роблять фотографію з висоти "пташиного польоту".

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Таким чином створюється ефект, ніби речі на фотографіях – фігурки з популярної гри Тетрис. В Україні до флешмобу підключилися поліцейські, пожежники, рятувальники, військові та медики. Також, судячи з опублікованих свіжим знімкам, участь в ньому взяли співробітники комунальних підприємств і приватних охоронних фірм.

У мережі опубліковані яскраві фото з участю українців:

Українські рятувальники взяли участь у популярному флешмобі - фото 357960

Українські рятувальники взяли участь у популярному флешмобі - фото 357961

Українські рятувальники взяли участь у популярному флешмобі - фото 357962

Українські рятувальники взяли участь у популярному флешмобі - фото 357963

Українські рятувальники взяли участь у популярному флешмобі - фото 357964

Українські рятувальники взяли участь у популярному флешмобі - фото 357965

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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