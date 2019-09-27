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Проблеми сучасного суспільства у гострих ілюстраціях

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Ілюстрації про реалії життя / danielgarciaart.com

Професійний ілюстратор показує всі реальні проблеми сучасних людей в артах, які змушують затримати погляд та замислитись. Тут є над чим замислитись.

Знайомтесь, Даніель Гарсія (Daniel Garcia) – професійний ілюстратор та дизайнер з 10-річним стажем співпраці з компаніями та брендами на чотирьох континентах. Він неймовірно захоплюється соціальними, політичними та людськими питаннями, тому демонструє їх у своїх роботах.

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"Моя мета змусити вас забути про перебір барвистих, але німих зображень, почуттів та інформації, яким ви піддаєтесь від ранку і до вечора. Змусити вас замислитись над важливими питаннями", – ділиться Даніель.

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Проблеми сучасного суспільства у гострих ілюстраціях - фото 357824

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Джерело фото: danielgarciaart.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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