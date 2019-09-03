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Сучасну Одесу порівняли зі знімками 35-річної давності

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Як змінилася Одеса - фото 1
Як змінилася Одеса / odessa.online

Як виглядають одеські пам'ятки зараз і на фото 1984 року. Схожість вражає!

З нагоди дня народження Одеси кореспонденти Odessa.online прогулялися улюбленим містом і зробили фоторепортаж з допомогою альбому Одеса. Архітектура. Пам'ятники, випущеного в 1984 році.

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Зі знімків можна побачити, як змінилася Одеса з тих часів. Одеський залізничний вокзал, як і раніше, першим зустрічає і останнім проводжає всіх гостей міста. Відмінність тільки у відсутності напису Слава КПРС. За багатьма з представлених архітектурних будівель видно, що пройшло кілька десятків років тільки за великими зеленими насадженнями. Десь змінилася назва вулиць або і зовсім один пам'ятник замінили іншим.

У будинку Руссова, наприклад, ще тривають ремонтно-відновлювальні роботи, але зовнішнє облицювання будівлі вже тішить око.

Сучасну Одесу порівняли зі знімками 35-річної давності - фото 352198

Сучасну Одесу порівняли зі знімками 35-річної давності - фото 352199

Сучасну Одесу порівняли зі знімками 35-річної давності - фото 352200

Сучасну Одесу порівняли зі знімками 35-річної давності - фото 352201

Сучасну Одесу порівняли зі знімками 35-річної давності - фото 352202

Сучасну Одесу порівняли зі знімками 35-річної давності - фото 352203

Сучасну Одесу порівняли зі знімками 35-річної давності - фото 352204

Сучасну Одесу порівняли зі знімками 35-річної давності - фото 352205

Сучасну Одесу порівняли зі знімками 35-річної давності - фото 352206

Сучасну Одесу порівняли зі знімками 35-річної давності - фото 352207

Сучасну Одесу порівняли зі знімками 35-річної давності - фото 352208

Сучасну Одесу порівняли зі знімками 35-річної давності - фото 352209

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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