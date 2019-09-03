Сучасну Одесу порівняли зі знімками 35-річної давності

Як виглядають одеські пам'ятки зараз і на фото 1984 року. Схожість вражає!

З нагоди дня народження Одеси кореспонденти Odessa.online прогулялися улюбленим містом і зробили фоторепортаж з допомогою альбому Одеса. Архітектура. Пам'ятники, випущеного в 1984 році.

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Зі знімків можна побачити, як змінилася Одеса з тих часів. Одеський залізничний вокзал, як і раніше, першим зустрічає і останнім проводжає всіх гостей міста. Відмінність тільки у відсутності напису Слава КПРС. За багатьма з представлених архітектурних будівель видно, що пройшло кілька десятків років тільки за великими зеленими насадженнями. Десь змінилася назва вулиць або і зовсім один пам'ятник замінили іншим.

У будинку Руссова, наприклад, ще тривають ремонтно-відновлювальні роботи, але зовнішнє облицювання будівлі вже тішить око.

Усі фото odessa.online

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