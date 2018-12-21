Українські пожежні зняли веселий новорічний кліп

Українські пожежники з міста Дніпро зняли кумедний кліп, щоб нагадати жителям країни про те, як потрібно діяти в аварійних ситуаціях. Відповідне відео розмістили на YouTube-каналі головного управління ГСЧС.

Відео з дніпровськими пожежними швидко стало популярне в інтернеті і буквально за два дні воно набрало кілька тисяч переглядів. Ролик називається "Новорічний виклик" і в ньому розповідається історія про хлопчика, який подзвонив на гарячу лінію і повідомив про те, що ялинка горить.

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Пожежні ГСЧС на кадрах відео танцюють і співають в процесі порятунку ялинки. Відзначається, що для запису пісні та зйомки відеоролика не запрошували професійних акторів, а всі ролі виконали самі пожежники.

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