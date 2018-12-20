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Різдвяне графіті Бенксі сколихнуло мережу: відео

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Нове графіті Бенксі - фото 1
Нове графіті Бенксі / AP

Відомий англійський художник Бенксі показав свою нову "зимову" картину, яка змушує задуматись.

Вуличний художник Бенксі поділився на своєму профілі в соцмережі Instagram відео про нове графіті, яке з'явилось на стінах будівлі у Порт-Толботі, місті на півдні Уельсу.

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На одній з частин картини можна побачити дитину, яка ловить сніжинки ротом. Щоправда, інша частина розкриває неприємну правду: це не сніг, а попіл, який здіймається від палаючого сміття.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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