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Українські пожежні випустили незвичайний календар на 2020 рік

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Українські пожежні випустили незвичайний календар на 2020 рік - фото 1

Виявляється, не тільки австралійські рятувальники можуть похизуватися незвичайними календарями. Українці теж вирішили зробити щось таке нестандартне, але з повчальним підтекстом.

Так, в головному управлінні ДСНС у Києві випустили календар на 2020 й рік "Вони рятують життя" з чорно-білими фотографіями пожежних.

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"Дякуємо нашим шанувальникам, які підхопили ідею і дають нове життя нашим "першочерговим кадрам", – повідомили в прес-службі рятувальників у Facebook.

Відзначимо, що в цьому році колекція фото поповнилася новими обличчями: рятувальниками Яною Білоус та Віктором Вакка.

Українські пожежні випустили незвичайний календар на 2020 рік - фото 375635
Українські пожежні випустили незвичайний календар на 2020 рік - фото 375636

Українські пожежні випустили незвичайний календар на 2020 рік - фото 375626
Українські пожежні випустили незвичайний календар на 2020 рік - фото 375627
Українські пожежні випустили незвичайний календар на 2020 рік - фото 375632
Українські пожежні випустили незвичайний календар на 2020 рік - фото 375631
Українські пожежні випустили незвичайний календар на 2020 рік - фото 375630
Українські пожежні випустили незвичайний календар на 2020 рік - фото 375633
Українські пожежні випустили незвичайний календар на 2020 рік - фото 375629
Українські пожежні випустили незвичайний календар на 2020 рік - фото 375628
Українські пожежні випустили незвичайний календар на 2020 рік - фото 375634
Українські пожежні випустили незвичайний календар на 2020 рік - фото 375637

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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