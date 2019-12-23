Українські пожежні випустили незвичайний календар на 2020 рік

Виявляється, не тільки австралійські рятувальники можуть похизуватися незвичайними календарями. Українці теж вирішили зробити щось таке нестандартне, але з повчальним підтекстом.

Так, в головному управлінні ДСНС у Києві випустили календар на 2020 й рік "Вони рятують життя" з чорно-білими фотографіями пожежних.

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"Дякуємо нашим шанувальникам, які підхопили ідею і дають нове життя нашим "першочерговим кадрам", – повідомили в прес-службі рятувальників у Facebook.

Відзначимо, що в цьому році колекція фото поповнилася новими обличчями: рятувальниками Яною Білоус та Віктором Вакка.

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