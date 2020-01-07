Українці влаштували вертеп біля головної ялинки Нью-Йорка: відео

Біля головної ялинки Нью-Йорка в неділю, 6 січня, українці влаштували вертеп. На площі біля Рокфеллер-центру зібралося близько двох сотень представників української діаспори Нью-Йорка і Нью-Джерсі на традиційну передріздвяну коляду.

"Українці вже багато років напередодні Різдва приходять до головної ялинки, щоб співати колядки. Я теж завжди приходжу – хороша можливість зустріти знайомих або познайомитися з кимось із наших", – розповідає львів'яни Тарас Кушнір, який довгий час живе в Нью-Йорку

І ще: Привітання з Різдвом Христовим 2020: найкращі побажання на свято у віршах, смс, прозі

А після виконання колядок під ялинкою виступає вертеп, організований прихожанин храму Святої Трійці в Нью-Йорку Української православної церкви в США.

Марко Лішік з Нью-Джерсі, який походить з лемків, що населяли Східну Польщу, приїхав в Рокфеллер-центру з дорослими сином, дочкою та зятем. "Треба підтримувати єдність української. Ми вдома намагаємося розмовляти сучасною українською мовою, дочка вивчала її в нашій місцевій українській школі", – говорить Марко.

За словами Івана Сікорського, який уже понад 5 років живе в Нью-Йорку, за допомогою вертепів в перші роки війни українське суспільство збирало кошти для військових на Донбасі. "Я сам двічі приймав у цьому участь в Брукліні. У перший рік війни наш вертеп зібрав 15 000 доларів, які ми передали в Україну для закупівлі бронежилетів", – зізнається Іван.

Дивіться також: Картинки з Різдвом Христовим 2020: різдвяні відкритки і листівки