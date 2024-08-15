Українські полярники зафіксували унікальне явище – південне полярне сяйво

Поблизу антарктичної станції "Академік Вернадський" українським полярникам вдалося зафіксувати рідкісне явище – південне полярне сяйво, відоме як aurora australis. Це явище можна побачити дуже рідко через віддаленість від південного магнітного полюсу Землі та постійну хмарність.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

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Зазначається, що фіксація південного сяйва відбулася вночі 12 серпня – тоді ж, коли в деяких регіонах України можна було спостерігати північне сяйво.

Науковці пояснюють, що південне полярне сяйво є надзвичайно рідким з декількох причин. По-перше, цей район знаходиться досить далеко від південного магнітного полюса Землі. По-друге, там постійно дуже хмарно.

Щоб сяйво було видно біля "Вернадського", мають відбуватися сильні збурення магнітного поля Землі. Це буває нечасто. Приладами ми реєструємо такі події в нашій геомагнітній обсерваторії – до речі, вона зараз одна з кращих в усій Антарктиці. Однак побачити сяйво очима і зафіксувати на фото – велика удача, за мої вісім зимівель це сталося чи не вперше. Бо здебільшого коли прилади показують значні зміни магнітного поля, то в нас або небо затягнуте хмарами, або ж літній період, коли майже весь час світло, – заявив геофізик 29-ї УАЕ Юрій Отруба.

Натомість наразі в Антарктиці зима, тож біля станції більшу частину доби темно. Також уже кілька тижнів у районі станції морозна погода та чисте небо. Тим часом прилади геомагнітної обсерваторії зафіксували магнітну бурю рівня К-8 за індексом Бартельса.

На око воно виглядало як легка біла імла, трохи з рожевим відтінком. Але коли ми цю імлу сфотографували, то зрозуміли, що то і є сяйво, на фото проявилися зелений та фіолетовий кольори, – розказує геофізикиня 29-ї УАЕ Анна Соіна.

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