Українські полярники показали унікальні кадри – перламутрові хмари над Антарктикою

Члени 29-ї експедиції на антарктичну станцію "Академік Вернадський" поділилися відео рідкісного явища – перламутрових хмар, які виникають здебільшого взимку.

На ролику, який опублікував Національний антарктичний науковий центр, видно хмари незвичної форми та кольору на фоні Сонця, частина якого ховається за горизонтом.

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Знаєте, що то за кольорові "латки" на небі? Це досить рідкісне явище – перламутрові хмари. В Антарктиці їх можна спостерігати буквально кілька разів за рік експедиції, переважно саме взимку, – розповіли у Національному антарктичному центрі.

Науковці нагадали, що зараз в Південній півкулі зима та пояснили, як природа "малює" такі красиві пейзажі.

Більшість хмар живуть у нижньому шарі атмосфери – "вологій" тропосфері. А от перламутрові формуються в наступному шарі – "сухій" стратосфері. Вологу туди заносить сильний потік повітря: зазвичай він натикається на високий гірський хребет, "йде" вгору, огинає його та "падає" вниз. Верхівка хвилі проходить через нижню частину стратосфери, розташовану на висоті 15-30 км. Також це може бути пов'язано з сильними тропосферними циклонами, – розповідають вчені.

Йдеться, що, коли потік потрапляє у стратосферу, там мають бути аномально низькі температури (близько –85°С), щоб волога перетворилася на кристалики льоду. Весь цей процес повинен підсвічуватися сонцем, що на кілька градусів нижче горизонту, тобто сходить або сідає.

Саме тоді світло відбивається від кристаликів в хмарах так, що виникає оптичний ефект іризації. Він якраз і "фарбує" хмари в різні кольори. Коли ж сонце підіймається вище, то на тлі розсіяного світла їх майже не видно, адже вони дуже тонкі.

Оскільки хмари складаються з кристаликів льоду, спостерігаються здебільшого в полярних регіонах та формуються в стратосфері, то їхня офіційна назва – крижані полярні стратосферні хмари. А вже через різнокольоровість їх назвали перламутровими, – пояснили науковці.

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