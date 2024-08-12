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Полярники випустили першу масштабну енциклопедію про Антарктику українською

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Антарктида - фото 1
Антарктида / unsplash

Українські дослідники з Національного антарктичного наукового центру створили першу масштабну україномовну книжку про Антарктику. Вона висвітлює географію, біологію та історію досліджень крижаного континенту.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

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Книга має назву "Антарктика: шість нарисів для тих, хто хоче знати більше". У ній є розділи про географію, геологію, флору і фауну, а також про історію відкриття і дослідження континенту та захисту його унікальної природи. Крім того, в енциклопедії є інформація про українську наукову станцію "Академік Вернадський" та роботу українських полярників.

До створення видання долучилися головні спеціалісти центру: Іван Парнікоза, Денис Пішняк, Андрій Федчук, а також учасники сезонних експедицій Сергій Кадурін, Ганна Євчун та Олександр Яровий. За словами Євгена Дикого, директора НАНЦ, ця книга продовжує традиції україномовної наукової літератури про Антарктику і має важливе значення для популяризації знань про Антарктику в Україні.

У далекому 1904 році, тобто рівно 120 років тому, побачила світ перша україномовна стаття Степана Рудницького "Дещо про Антарктиду". Нинішнє видання наших вчених продовжує цю справу. В новітній історії України вкрай бракує таких масштабних україномовних енциклопедій, і я дуже пишаюся, що одна з них створена саме фахівцями Національного антарктичного наукового центру, – зазначив Євген Дикий.

Автори сподіваються, що видання буде корисним не лише для науковців та студентів, але й для ширшої аудиторії, зокрема в освітніх закладах.

Над цим виданням ми працювали кілька років. Спершу готували окремі нариси на ту чи іншу тему, потім доповнювали їх, підбирали ілюстрації, довідкові матеріали й зрештою об'єднали все в книгу. Вона призначена для широкого кола читачів, й ми дуже сподіваємося, що її використовуватимуть в школах, вишах, наукових установах, щоб покращити рівень знань про Антарктику, – додає Іван Парнікоза.

Книга доступна в онлайн-форматі на офіційному сайті НАНЦ. Відгуки та зауваження від інших дослідників та експертів можна надсилати на пошту.

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Джерело: Національний антарктичний науковий центр
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