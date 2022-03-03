Українські полярники потужно звернулися до російських колег: відео

Російські окупанти уже понад тиждень ведуть війну проти України. Наші полярники закликають усю полярну спільноту підтримати Україну, її територіальну цілісність та суверенітет.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у фейсбуці.

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Полярники наголосили, що постраждали вже тисячі мирних жителів, зокрема дітей. Зруйновано будинки, дитячі та медичні заклади, інфраструктуру міст.

"24 лютого російські війська віроломно вторглися в Україну. Наші мирні міста та села піддають артилерійським ударам та бомбардуванням. Зараз не залишилося жодного регіону нашої країни, куди не прийшла війна", – сказали українські дослідники.

"Наші військові пліч-о-пліч захищають нашу Батьківщину. В Україні ваші війська ніхто не чекає, і "визволяти" в нас немає кого", – кажуть полярники.

Вони закликали російських учених виходити на протести проти війни.

*якщо відео недоступне дивіться його за посиланням

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