"Г*ндони! Виродки!": будинок Ілони Гвоздьової розбомбили російські окупанти

Професійна хореографиня, переможниця танцювального шоу Танці з зірками Ілона Гвоздьова показала несамовиті кадри, на яких можна побачити, як через наслідки бомбардування постраждав її дім.

Гвоздьова повідомила, що на щастя ніхто з її рідних не постраждав. Вона вкотре закликала росіян виходити на мітинги за своє майбутнє та не мовчати.

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"Це був наш дім! Що ж ви творите, виродки? Це мирний район, жодних стратегічних об'єктів, просто с*ка, мирне селище з живими людьми! Путін горітиме в пеклі з усім російським народом. До речі, кримчани, вітання. Сподіваюся, тепер ви не розповідатимете мені, що Україна напала сама на себе (...) Ми живі, будинок відбудуємо і повільно, але впевнено закатаємо у новий фундамент усіх, хто прийшов на нашу землю! Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ!", – написала Ілона.

Зазначимо, її пост видалив інстаграм, але вона опублікувала його ще раз у сторіс.

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