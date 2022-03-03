Американський журнал Time вийде з україномовною обкладинкою

Одне з найавторитетніших видань світу Time випустять з українською обкладинкою. На ній опублікують цитату Володимира Зеленського.

Так, свіжий номер журналу Time, який з'явиться у продажу 14 березня, вийде з україномовною обкладинкою. На неї помістили слова українського президента Володимира Зеленського: "Життя переможе смерть, а світло – темряву". Ці слова глава нашої держави промовив під час промови у Європарламенті.

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Крім цього, у випуску буде стаття під назвою "Як Володимир Зеленський захищав Україну та об'єднав світ". Матеріал уже можна почитати на сайті журналу. Її автор Саймон Шустер аналізує поведінку українського президента після нападу Росії.

На наших очах він став втіленням боротьби, яку більшість західних державних діячів давно забули, як вести боротьбу, яка іноді потрібна, щоб тиранія не вбила демократію, – йдеться у матеріалі.

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