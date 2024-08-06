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Над Темзою з'явилася нова загадкова робота Бенксі: що вона означає
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Популярному вуличному художнику Бенксі знову вдалося уникнути вуличних відеокамер. Він так і залишається анонімним митцем.
У Лондоні з'явився новий твір знаменитого вуличного художника Бенксі. Про це пише Daily Mail.
До слова: Американка за два роки заробила майже 80 тисяч доларів, риючись у смітті
Графіті зображує цапа, який балансує на вершині кам'яної кладки зовнішньої стіни будинку. Козел, з-під копит якого сиплеться каміння, зображений біля мосту Кью в Західному Лондоні.
26-річна вчителька малювання Ембер Доффман помітила публікацію художника в Instagram і одразу ж впізнала її розташування. Жінка кинулася на пошуки графіті.
Я побачила його пост в Instagram через 40 секунд після того, як він з'явився, і я одразу зрозуміла, де зроблений цей витвір мистецтва. Тому я сіла в машину і помчала туди. Я була там за 15 хвилин після того, як він опублікував пост в Instagram, і фарба ще не висохла, – написала дівчина.
Вона зізналася, що писала Бенксі впродовж багатьох років, а лише кілька місяців тому надіслала йому електронного листа з проханням приїхати в західний Лондон. І тепер її мрія здійснилася.
Він мій кумир і причина, через яку я стала вчителем малювання. Я безмірно натхненна Бенксі. Сподіваюся, його новий твір покриють оргсклом, перш ніж хтось його зіпсує, – розповіла Ембер.
Виявилося, що біля мосту К'ю, де з'явилося нове графіті Бенксі, була вулична камера, але художник її зрушив, щоб не потрапити на відео. Тож йому знову вдалося зберегти анонімність. Утім, таблоїди вважають, що під личиною Бенксі ховається Робін Ганнінгем, учень державної школи з Брістоля.
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