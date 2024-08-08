У Запоріжжі на березі Дніпра знайшли кістки мамонта: яким роком вони датуються

У Запоріжжі на узбережжі обмілілого Дніпра виявили кістки представника мамонтової фауни. Їх доставили до Національного заповідника "Хортиця" для подальшого дослідження та консервації.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Національного заповідника "Хортиця".

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У заповіднику зазначили, що до них надійшло звернення від місцевого жителя Костянтина Неліпи про знахідку великих кісток тварини на узбережжі.

При огляді вказаного місця співробітники заповідника виявили дві кістки представника мамонтової фауни, а саме плечову та велику гомілкову, – йдеться у повідомленні.

Під час дослідження території поряд з цими кістками вчені знайшли лопатку, ймовірно, тієї ж тварини.

Ця знахідка решток мамонта – одна з небагатьох відомих для запорізького регіону та є дуже важливою для вивчення та розуміння історичних процесів та природних трансформацій, що відбувалися у нашому регіоні в минулому, – пояснили працівники "Хортиці".

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