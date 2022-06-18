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У Барселоні встановили монітори, як фіксують рівень шумового забруднення міста
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У Іспанії, в Барселоні розпочинають боротьбу із шумовим забрудненням. Задля цього встановлять 11 моніторів, які вимірюють рівень шуму. Читайте далі та дізнайтеся, як це працюватиме!
Місцева влада міста Барселона встановить 11 моніторів для вимірювання рівня шуму на вулицях міста. Про це повідомляє авторитетне видання The Guardian. У перспективі таких моніторів буде більше, а у занадто забруднених шумом районах можуть обмежити роботу деяких ресторанів, терас й уповільнити трафік на дорогах.
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У Барселоні 57% мешканців регулярно перебувають там, де рівень шуму перевищує норми, які встановлені ВООЗ.
Відомо, що протягом двох тижнів будуть вимірювати шум за допомогою цих моніторів. Це відбуватиметься у тестовому режимі, після чого міська влада оцінить різні зони. У випадку "акустичного перенавантаження" якоїсь зони, райадміністрації повинні будуть розробити певний план дій, щоб зменшити це шумового забруднення.
Шумове забруднення небезпечне для здоров'я, адже може призвести до різних патологій, стресу, порушення сну тощо.
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