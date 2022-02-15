Українські полярники показали у мережі "закоханих" пінгвінів: добірка зворушливих фото

Полярники з української антарктичної станції Академік Вернадський показали "закоханих" пінгвінів. Фото приурочили до Дня святого Валентина.

Так, з нагоди Дня закоханих українські дослідники опублікували на сторінці Національного арктичного наукового центру у Facebook знімки пінгвінів під час шлюбного сезону. "До сьогоднішнього чудового свята підготували для вас добірку фото наших закоханих пінгвінів", – йдеться у дописі.

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Учені повідомили, що це субантарктичні пінгвіни, які щороку повертаються до української станції навесні під час шлюбного сезону.

Полярники регулярно спостерігають їхні залицяння, створення сімей, облаштування гнізд, відкладання яєць та появу малюків. Ці птахи однолюби і зазвичай створюють пару на все життя.

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