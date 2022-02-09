На Вінниччині помітили стадо зубрів, яке переходило дорогу: рідкісне відео

Велике стадо лісових зубрів потрапило на відео, яке очевидець зняв у Вінницькій області. Тварини вільно переходили дорогу і не боялися машин.

Зняти зубрів на відео – доволі непросте завдання, адже цей червонокнижний вид на межі зникнення. Але одному із водіїв це вдалося. На відео видно, що автомобіль їде засніженою дорогою в Літинському районі і раптом перед ним десятки зубрів почали переходити дорогу.

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Шістьох кудлатих велетнів завезли до регіону понад 40 років тому. Сьогодні їх уже 110. І це третина української популяції зубрів. Про них піклуються лісівники – бережуть і охороняють від браконьєрів.

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