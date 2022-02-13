Цих сумчастих австралійських тварин визнали вимираючим видом: і мова не про кенгуру

Федеральна влада Австралії внесла коал до списку вимираючих видів у штатах Квінсленд, Новий Південний Уельс, а також в Австралійській столичній території. У чому причина?

Ще десять років тому коали в Австралії процвітали, але з того часу їхня популяція помітно скоротилася: у 2012 році коал визнали вимираючими, пише bbc.

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Тварини, які вважаються одним із символів Австралії, страждають через хвороби, вирубування лісів і посух, а воістину смертоносними для коал стали катастрофічні лісові пожежі, що вирували в Австралії у 2019-2020 роках. Для порятунку коал від вимирання планується вжити низку заходів, а зоозахисники закликають владу до рішучих дій. За деякими оцінками екоактивістів, у дикій природі залишилося трохи понад 50 тисяч коал.

Тим часом вчені попереджають, що зміна клімату тільки посилить ситуацію: глобальне потепління призведе до почастішання посух та пожеж і нашкодить евкаліптам, листям якими харчуються коали.

Цих сумчастих австралійських тварин визнали вимираючим видом

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