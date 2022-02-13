Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Цих сумчастих австралійських тварин визнали вимираючим видом: і мова не про кенгуру

  • 48
Коали - фото 1
Коали / axios

Федеральна влада Австралії внесла коал до списку вимираючих видів у штатах Квінсленд, Новий Південний Уельс, а також в Австралійській столичній території. У чому причина?

Ще десять років тому коали в Австралії процвітали, але з того часу їхня популяція помітно скоротилася: у 2012 році коал визнали вимираючими, пише bbc.

Це цікаво: Цього інопланетного хробака назвали на честь COVID-19: фото

Тварини, які вважаються одним із символів Австралії, страждають через хвороби, вирубування лісів і посух, а воістину смертоносними для коал стали катастрофічні лісові пожежі, що вирували в Австралії у 2019-2020 роках. Для порятунку коал від вимирання планується вжити низку заходів, а зоозахисники закликають владу до рішучих дій. За деякими оцінками екоактивістів, у дикій природі залишилося трохи понад 50 тисяч коал.

Тим часом вчені попереджають, що зміна клімату тільки посилить ситуацію: глобальне потепління призведе до почастішання посух та пожеж і нашкодить евкаліптам, листям якими харчуються коали.

Цих сумчастих австралійських тварин визнали вимираючим видом- фото 496559
Цих сумчастих австралійських тварин визнали вимираючим видом

І ще: Господарі зробили для кота унікальний акваріум, щоб він міг милуватися рибками

пропозиції партнерів
Новини