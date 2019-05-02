Українські полярники поділилися ефектними кадрами Антарктиди

Український біолог Ігор Дикий, який є керівником 24-ї Української антарктичної експедиції, показав знімки, зроблені українськими полярниками в Антарктиді. На фото зображені засніжені пейзажі, які доводиться спостерігати членам експедиції.

Так, на своїй сторінці у Facebook біолог Ігор Дикий опублікував вражаючі кадри, на яких зображені неймовірні види, які доводиться спостерігати членам експедиції: яскраві засніжені пейзажі, мальовничі схили гір, водна гладь, і неймовірні заходи. Науковці працюють на станції Академік Вернадський.

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"Ще один день погоди після Великоднього снігопаду. Поки сонце і штиль, біологи працюють в океані", – зазначив він.

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