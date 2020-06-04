Українські полярники поділилися дивовижними знімками айсберга

Українським вченим вдалося зняти на фото "кришталеву піраміду Антарктиди". Лишень подивіться на цю красу!

Барвисті фотографії Антарктиди опублікували українські полярники на сторінці Національного антарктичного наукового центру в Facebook.

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"Виявляється і в Антарктиді є піраміди, тільки крижані! Ось такі чудові фото були зроблені з нашої станції Академік Вернадський", – йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі засипали автора фотографій компліментами: "Дуже красиво, спасибі!", "Чарівно", "Це моя мрія!", "Фото чудові, спасибі! Напрочуд, яке чисте повітря, якщо видно айсберг за 60-70 км", – пишуть коментатори.

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