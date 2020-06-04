Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Українські полярники поділилися дивовижними знімками айсберга

  • 15
Антарктида - фото 1
Антарктида / segodnya

Українським вченим вдалося зняти на фото "кришталеву піраміду Антарктиди". Лишень подивіться на цю красу!

Барвисті фотографії Антарктиди опублікували українські полярники на сторінці Національного антарктичного наукового центру в Facebook.

І ще: У Карпатах перший день літа зустріли зі снігом: фото

"Виявляється і в Антарктиді є піраміди, тільки крижані! Ось такі чудові фото були зроблені з нашої станції Академік Вернадський", – йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі засипали автора фотографій компліментами: "Дуже красиво, спасибі!", "Чарівно", "Це моя мрія!", "Фото чудові, спасибі! Напрочуд, яке чисте повітря, якщо видно айсберг за 60-70 км", – пишуть коментатори.

Українські полярники поділилися дивовижними знімками айсберга - фото 408099

Українські полярники поділилися дивовижними знімками айсберга - фото 408100

Українські полярники поділилися дивовижними знімками айсберга - фото 408101

Читайте також: Вчені розгадали загадку острова, де майже щодня дощить

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нікітюк та Саніна майже не змінились: фото українських зірок в дитинстві
  • 01 червня, 20:00
  • 1248
Пост-шоу Холостяк 2020 розкрило, чи Макс та Даша – разом після 10 сезону
  • 29 травня, 19:00
  • 35430
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2350339
Загрузка...
Новини