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У Карпатах перший день літа зустріли зі снігом: фото

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Сніг у Карпатах - фото 1
Сніг у Карпатах / facebook.com/vasyl.fitsak

1 червня принесло не лише вологу походу, а й сніг у гірських регіонах України. Перший день літа відзначився на горі Піп Іван сніговими заметами.

Прихід літа не став причиною для того, щоб у горах відчутно піднялась температура повітря. Останні кілька днів на найвищій вершині Українських Карпат горі Піп Іван Чорногірський було морозно, а також сипав сніг.

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Червень поки не покращив ситуацію, тож у перший день літа тут втримується 0 градусів, сніг та обмежена видимість до 50 метрів. Про це повідомили офіційній сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту в соцмережі Facebook.

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