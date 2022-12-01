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Цю зиму точно витримаємо: артилеристи показали ефектне відео з фронту

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АРтилеристи передають "вогняний привіт" загарбникам - фото 1
АРтилеристи передають "вогняний привіт" загарбникам / Ihor Tkachov / 43 ОАБр

Українські воїни щодня без вихідних та перерви працюють над тим, щоб на нашій землі не залишилось жодного окупанта. І вогняне відео від артилеристів це яскраво демонструє!

ЗСУ продовжують відвойовувати кожен сантиметр нашої території та наближати перемогу України. До того ж українські бійці регулярно діляться кадрами з фронту, які підіймають бойовий дух та показують, які ж неймовірні наші захисники. Не стало винятком і нове відео від воїнів з 43 Окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила, яке з'явилось у фейсбуці.

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– Вогонь!
– Постріл!
Діалог, після якого з'являються приємні результати і є впевненість, що цю зиму ми точно витримаємо, – йдеться у повідомленні, і з цим неможливо посперечатись.

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням.

Станом на 1 грудня росія втратила приблизно 89 440 одиниць особового складу, 2915 танків та 5 877 бойових броньованих машин. Повний перелік втрат окупантів з початку повномасштабної війни має такий вигляд:

Цю зиму точно витримаємо: артилеристи показали ефектне відео з фронту - фото 516430

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