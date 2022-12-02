До Дня ЗСУ: Укрпошта випустить нові марки "Зброя Перемоги"

Укрпошта не втомлюється анонсувати нові благодійні поштові випуски, тому до Дня Збройних Сил України вона анонсувала особливі марки та листівки. Який вигляд отримає новинка та коли можна буде придбати – дізнавайтесь далі.

Українці вже з 6 грудня зможуть придбати нову марку "Зброя Перемоги", про що розповіли на офіційних сторінках Укрпошти в соцмережах. Дату виходу було вибрано не просто так, адже саме 6 грудня відзначають День Збройних Сил України, які зараз борються на нашу свободу та майбутнє.

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Анонсуємо благодійний поштовий випуск "Зброя Перемоги", чим безмірно дякуємо Збройним силам України за їхню стійкість і наше майбутнє. Набір включає марковий аркуш, художній конверт та листівку. На аркуші – шість поштових марок зі зразками українського та закордонного озброєння: Вільха, Нептун, Байрактар ТБ2, Стугна-П, M142 Хаймарс та FGM-149 Джавелін, – йдеться у повідомлення.

До слова, Нептун, Вільха та Стугна-П – українська зброя, яку виготовили на підприємствах Укроборонпрому. До слова, передзамовити новинку можна вже зараз за цим посиланням. Зібрані кошти з нових марок спрямують на підтримку ЗСУ: з кожного маркованого аркуша Укрпошта віддасть 18 гривень на потреби українських захисників.

Тираж маркового аркуша "Зброя Перемоги" складе 200 тисяч екземплярів, а авторами ілюстрацій стали художники-графіки Олександр та Сергій Харуки.

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