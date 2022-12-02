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До Дня ЗСУ: Укрпошта випустить нові марки "Зброя Перемоги"

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Нові марки "Зброя Перемоги" - фото 1
Нові марки "Зброя Перемоги" / Укрпошта

Укрпошта не втомлюється анонсувати нові благодійні поштові випуски, тому до Дня Збройних Сил України вона анонсувала особливі марки та листівки. Який вигляд отримає новинка та коли можна буде придбати – дізнавайтесь далі.

Українці вже з 6 грудня зможуть придбати нову марку "Зброя Перемоги", про що розповіли на офіційних сторінках Укрпошти в соцмережах. Дату виходу було вибрано не просто так, адже саме 6 грудня відзначають День Збройних Сил України, які зараз борються на нашу свободу та майбутнє.

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Анонсуємо благодійний поштовий випуск "Зброя Перемоги", чим безмірно дякуємо Збройним силам України за їхню стійкість і наше майбутнє. Набір включає марковий аркуш, художній конверт та листівку. На аркуші – шість поштових марок зі зразками українського та закордонного озброєння: Вільха, Нептун, Байрактар ТБ2, Стугна-П, M142 Хаймарс та FGM-149 Джавелін, – йдеться у повідомлення.

До Дня ЗСУ: Укрпошта випустить нові марки 'Зброя Перемоги' - фото 516472

До слова, Нептун, Вільха та Стугна-П – українська зброя, яку виготовили на підприємствах Укроборонпрому. До слова, передзамовити новинку можна вже зараз за цим посиланням. Зібрані кошти з нових марок спрямують на підтримку ЗСУ: з кожного маркованого аркуша Укрпошта віддасть 18 гривень на потреби українських захисників.

Тираж маркового аркуша "Зброя Перемоги" складе 200 тисяч екземплярів, а авторами ілюстрацій стали художники-графіки Олександр та Сергій Харуки.

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