Українські мінометники проти російських снайперів: епічне відео знищення окупантів

Мінометники відправили ворожих снайперів на той світ / Скриншот з відео

ЗСУ щодня борються за незалежність України, знищуючи ворожу армію та техніку. Цього разу мінометники виграли у дуелі з російськими снайперами.

Українські бійці докладають всіх зусиль, щоб на нашій землі не було жодного окупанта. І часто їхні перемоги на полі бою вдається зафіксувати та поширити у мережі. Це підтверджує і новеньке відео, яким поділилось Командування Сил спеціальних операцій (ССО) на своїй сторінці у фейсбуці.

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На записі можна побачити, як мінометники зуміли знищити снайперів з РФ на території України.

На одному з південних рубежів нашими воїнами було виявлено снайперську пару російських окупаційних військ. Встановивши точне місцеперебування ворога, оператори ССО використали легкий міномет 60-мм калібру для відпрацювання цілі. Ворога було знищено з першого пострілу, решта мін також лягла прямо по окупантах, – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що станом на 15 травня російська армія втратила близько 27 400 військових та 555 артилерійських систем. Такий вигляд мають втрати окупантів з 24 лютого:

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