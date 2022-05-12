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Дивіться, як український безпілотник Каратель розтрощив базу окупантів з арсеналом ракет

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Дивіться, як український безпілотник Каратель розтрощив базу окупантів з арсеналом ракет - фото 1

У мережі опублікували перше відео, на якому показали роботу українського ударно-розвідувального БПЛА Punisher (Каратель). На це можна дивитися вічно.

Так, українські бійці задіяли безпілотник у черговій бойовій операції. Punisher використали для знищення ворожого складу з ракетами до реактивних систем залпового вогню.

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На кадрах видно, як "Каратель" скидає на позиції окупантів снаряд, який призводить до детонації ящиків з боєприпасами, які там зберігалися. Внаслідок потужного вибуху базу окупантів було повністю знищено.

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