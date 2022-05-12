Дивіться, як український безпілотник Каратель розтрощив базу окупантів з арсеналом ракет

У мережі опублікували перше відео, на якому показали роботу українського ударно-розвідувального БПЛА Punisher (Каратель). На це можна дивитися вічно.

Так, українські бійці задіяли безпілотник у черговій бойовій операції. Punisher використали для знищення ворожого складу з ракетами до реактивних систем залпового вогню.

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На кадрах видно, як "Каратель" скидає на позиції окупантів снаряд, який призводить до детонації ящиків з боєприпасами, які там зберігалися. Внаслідок потужного вибуху базу окупантів було повністю знищено.

#Ukraine: Ukraine used a Ukrainian armed UAV (Punisher) on #Russia-n MRL ammo crates. Ukrainian forces claim the base was also used as a command post, killing several Russian commanders/soldiers. pic.twitter.com/GvFCqZZSqD — Arslon Xudosi (@Arslon_Xudosi) May 12, 2022

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