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"Нічний мисливець" став здобиччю: десантники знищили ще один вертоліт окупантів

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Російський вертоліт "Нічний мисливець" став здобиччю для ЗСУ - фото 1
Російський вертоліт "Нічний мисливець" став здобиччю для ЗСУ

Українські військові кожного дня знищують добрячу порцію російської техніки та дають відсіч ворогам, які вдерлись на територію нашої країни. Цього разу десантникам вдалось опустити з небес на землю ударний вертоліт окупантів.

ЗСУ продовжують демонструвати свою вправність, перетворюючи техніку загарбників на брухт. А підрозділ протиповітряної оборони зумів 12 травня збити у небі на Луганщині ударний російський вертоліт Мі-28 під назвою "Нічний мисливець". Про це розповіли на сторінці 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ у фейсбуці.

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Слід відзначити, що даний ударний вертоліт призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили. Іноді мисливець може перетворитися на здобич, як даний російський вертоліт, – поділились десантники.

'Нічний мисливець' став здобиччю: десантники знищили ще один вертоліт окупантів - фото 505199

Нагадаємо, що станом на 13 травня російська армія залишилась без 200 літаків та 162 гелікоптерів. Повний перелік втрат з початку 24 лютого має такий вигляд:

'Нічний мисливець' став здобиччю: десантники знищили ще один вертоліт окупантів - фото 505200

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