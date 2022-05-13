"Нічний мисливець" став здобиччю: десантники знищили ще один вертоліт окупантів

Українські військові кожного дня знищують добрячу порцію російської техніки та дають відсіч ворогам, які вдерлись на територію нашої країни. Цього разу десантникам вдалось опустити з небес на землю ударний вертоліт окупантів.

ЗСУ продовжують демонструвати свою вправність, перетворюючи техніку загарбників на брухт. А підрозділ протиповітряної оборони зумів 12 травня збити у небі на Луганщині ударний російський вертоліт Мі-28 під назвою "Нічний мисливець". Про це розповіли на сторінці 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ у фейсбуці.

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Слід відзначити, що даний ударний вертоліт призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили. Іноді мисливець може перетворитися на здобич, як даний російський вертоліт, – поділились десантники.

Нагадаємо, що станом на 13 травня російська армія залишилась без 200 літаків та 162 гелікоптерів. Повний перелік втрат з початку 24 лютого має такий вигляд:

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