Українські матері: у столиці Чехії з'явилася нова скульптура

Нова скульптура авторства чеської художниці Вероніки Псоткової відтепер розташована у центральній частині столиці – Празі. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

У центрі Праги встановили скульптуру, яку присвятили українським матерям. Про це повідомили у соцмережах Верховної Ради України.

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Скульптуру "Вінок" виготовили з тонкого металу та підвісили у повітрі на висоті кількох метрів за адресою Dlouhá 731/33. Мистецька робота присвячена всім українським матерям, які постраждали від російського військового вторгнення.

"Вінок давно став символом української нації. Його популярність у сучасній Україні зросла після подій 2014 року. Здавна український вінок мав сонячну символіку. Дівчина з вінком уособлювала сонце, що сходить, жіночності", – пояснила задум своєї роботи у Facebook скульптор.

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