Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька Папік День Святого Миколая

Червоний спалах на Місяці: фото рідкісного явища

  • 32
Місяць - фото 1
Місяць

Коли Сонце або Місяць опускаються за горизонт, можна спостерігати спалах зеленого світла. Більш рідкісний різновид цього оптичного явища – червоний промінь.

"У певний момент півмісяць став яскраво-помаранчевого кольору. Потім нижній червоний край Місяця, здавалося, відокремився від основного тіла, зробивши рідкісний місячний червоний спалах", – сказав Лоуренс.

І ще: NASA відправить марсохід, аби шукати життя на Червоній планеті

Як пояснив експерт з атмосферної оптики Ліс Коулі, коли Місяць опускалася за горизонт, він поринув у шар сильної температурної інверсії, де тепле повітря було над більш холодним. При перетині верств промені світла викривляються настільки, що відображаються вгору і вниз. Це явище – результат міражу і колірного поділу.

Читайте також: Астронавт NASA зняла нічний Лондон з МКС: ефектне фото

Джерело: youtube
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова українська музика: найкращі пісні листопада 2019, які вас вразять
  • 02 грудня, 18:01
  • 2097
ТОП 100 найпопулярніших пісень року в Україні: рейтинг Apple Music
  • 04 грудня, 19:00
  • 510
Гороскоп на грудень 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 01 грудня, 15:18
  • 1067
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології