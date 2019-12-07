Червоний спалах на Місяці: фото рідкісного явища

Коли Сонце або Місяць опускаються за горизонт, можна спостерігати спалах зеленого світла. Більш рідкісний різновид цього оптичного явища – червоний промінь.

"У певний момент півмісяць став яскраво-помаранчевого кольору. Потім нижній червоний край Місяця, здавалося, відокремився від основного тіла, зробивши рідкісний місячний червоний спалах", – сказав Лоуренс.

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Як пояснив експерт з атмосферної оптики Ліс Коулі, коли Місяць опускалася за горизонт, він поринув у шар сильної температурної інверсії, де тепле повітря було над більш холодним. При перетині верств промені світла викривляються настільки, що відображаються вгору і вниз. Це явище – результат міражу і колірного поділу.

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