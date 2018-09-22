На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Українські кондитери приготували торт у вигляді секс-символу України
-
- 36
Українські кондитери приготували торт у вигляді секс-символу України Даші Астаф'євої в натуральну величину. Фото солодкого десерту Даша опублікувала в своєму Instagram-акаунті.
Кухарям показали фото співачки, яке вони повинні були в точності повторити у вигляді солодкого шедевра. Це було одним із завдань кулінарного шоу "Король десертів".
І ще: Настю Каменських звинуватили у плагіаті: промовисте порівняння
Відомо, що кожен з учасників проекту відповідав за певну частину тіла, а готовий торт вагою 60 кг оцінила сама Астаф'єва.
Судячи з усього, десерт Даші сподобався: вона пустотливо чіпала "себе" за груди разом з ведучим Володимиром Остапчуком, а пізніше без зайвого сорому відрізала шматок від своєї солодкої копії.
Читайте також: Голлівудський актор став професором українського університету
-
17:25Ось що шалено дратує жінок у чоловіках
-
16:57Прості способи прибрати зайві калорії з раціону
-
16:33Українські кондитери приготували торт у вигляді секс-символу України
-
16:14Експерти iFixit розібрали нові iPhone Xs та Xs Max
-
15:55В Україну заходить новий лоукостер
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:29Усику довелося здати допінг-тест перед боєм Джошуа – Повєткін
-
15:11Агент 007 Пірс Броснан знявся в кампейні Brioni
-
14:56Skoda оновила модель Octavia G-TEC: що змінилося
-
14:31Італійський виробник суперкарів показав перші зображення Ferrari Monza SP1 і SP2
-
14:13Samsung Galaxy S10 порадує любителів класики
-
13:50Голлівудський актор став професором українського університету
-
13:27Тайсон Ф'юрі отримав новий шанс стати чемпіоном світу
-
12:47Кайлі Дженнер опублікувала нове фото з донькою, яке підірвало мережу
-
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
12:20BMW показала новий тизер наступного покоління 3-Series
-
11:49Голлівудська зірка Сальма Хайек показала сімейне фото
-
11:23Розробники Instagram тестують функцію репоста
-
10:55Настю Каменських звинуватили у плагіаті: промовисте порівняння
-
10:21Знайдено дві планети, які схожі на Землю
-
09:51Опубліковано відео зі зйомок нового Джокера
-
09:27У Канаді з'явилася вакансія дегустатора марихуани
-
08:56В Україні побачили заряджений Chevrolet Camaro ZL1
-
08:38Користувачеві продали iPhone XS Max з дефектним екраном: фотофакт
-
08:15Як сила людської руки змінилась за тисячоліття: гострі ілюстрації
-
16:57Прості способи прибрати зайві калорії з раціону
-
13:50Голлівудський актор став професором українського університету
-
10:55Настю Каменських звинуватили у плагіаті: промовисте порівняння
-
08:15Як сила людської руки змінилась за тисячоліття: гострі ілюстрації
- 21 вересня
-
21:50З'явився перший українець, який відвідав усі країни світу
-
19:00Ракета з 60-х: українських військових нарешті озброять "Осколами"
-
17:20Осіннє рівнодення 2018: дата, прикмети і заборони в цей день
-
14:56МакГрегор і Нурмагомедов влаштували справжнє шоу перед боєм
-
12:52Медики назвали головний секрет довголіття
-
10:3017-річна Дарина Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо: фото красуні
-
08:56У ДСНС оголосили попередження для українців
- 20 вересня
-
21:48Серіал Школа: Недитячі ігри 20 серія – дивитися онлайн 2 сезон
-
19:10Найкращі фільми в історії: який кіношедевр вийшов у рік твого народження
-
15:00Форум видавців 2018 у Львові: 5 цікавих книг, які варто купити
-
12:00Чоловіча мода осінь-зима 2018: головні тренди
-
07:00Всесвітній день без автомобіля – чому важливо залишити авто в гаражі
- 19 вересня
-
21:48Шахтар – Хоффенхайм: відео голів матчу Ліги чемпіонів
-
19:00Міс Україна 2018: учасниці, які поборються за титул головної красуні
-
16:46Всі жінки відьми: як змінилися зірки серіалу за 20 років
-
15:00Овва чи трясця? Українські смайлики від Радіо МАКСИМУМ
-
11:45The HARDKISS – Залізна ластівка: слухати онлайн новий альбом гурту
-
10:38Форум видавців 2018 у Львові: програма і розклад на всі дні
-
07:32Названі найкращі дизельні авто 2018 року
- 18 вересня
-
21:46Серіал Школа: Недитячі ігри 18 серія – дивитися онлайн 2 сезон
-
19:00Чоткий Паца – Panda E: пародія на популярний хіт підірвала мережу