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Українські кондитери приготували торт у вигляді секс-символу України

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / Instagram

Українські кондитери приготували торт у вигляді секс-символу України Даші Астаф'євої в натуральну величину. Фото солодкого десерту Даша опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Кухарям показали фото співачки, яке вони повинні були в точності повторити у вигляді солодкого шедевра. Це було одним із завдань кулінарного шоу "Король десертів".

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Відомо, що кожен з учасників проекту відповідав за певну частину тіла, а готовий торт вагою 60 кг оцінила сама Астаф'єва.

Судячи з усього, десерт Даші сподобався: вона пустотливо чіпала "себе" за груди разом з ведучим Володимиром Остапчуком, а пізніше без зайвого сорому відрізала шматок від своєї солодкої копії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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