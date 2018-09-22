Голлівудський актор став професором українського університету

Голлівудський актор, режисер і продюсер Стівен Болдуін став професором Київського університету культури.

Стівен Болдуін прибув до Києва на зустріч зі студентами, щоб поділитися досвідом і надихнути молодь. Отримавши звання професора, актор повідомив про плани зняти в Україні фільм в 2020 році. Кастинг на ролі в цій картині Болдуін вирішив провести серед студентів вузу.

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Спілкуючись з молоддю, Стівен дав кілька цінних порад. Він закликав студентів не боятися самостійно створювати кіно, навіть якщо воно буде знято на телефон. При цьому він застеріг майбутніх режисерів від використання заїжджених ідей.

Стівена Болдуіна нагородили званням професора Київського університету культури

Створюйте фільми про прекрасних людей, які творять ці ідеї, – порекомендував Стівен Болдуін.

Найуспішнішим в кар'єрі Стівена Болдуіна вважається фільм "Звичайні підозрювані", що вийшов в 1995 році. Зараз він зайнятий створенням стрічки під робочою назвою "Соліст".

Стівен Болдуін в Україні

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