Ед Ширан проведе телеконцерт, присвячений Україні

У Бірмінгемі 29 березня на Resorts World Arena відбудеться концерт на підтримку України. У ньому візьмуть участь світові зірки, серед яких Ед Ширан.

Днями лідер гурту Антитіла Тарас Тополя запропонував зробити телеміст Київ-Бірмінгем, аби й українські виконавці могли показати свою відданість Україні.

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"Пропонуємо зробити телеміст Київ – Бірмінгем з живим увімкненням з Києва. Ви граєте там, ми граємо тут, в Києві, в місті яке не скорилося і ніколи не скориться російським окупантам. Ми не боїмося, ми хочемо через музику показати всьому світу, що Україна сильна і нескорена", – зазначив Тополя.

У концерті також візьмуть участь кубино-американська артистка Каміла Кабельйо, ексучасниця гурту Spice Girls Емма Бантон, шотландська співачка Емілі Санде та інші. Зібрані кошти підуть на гуманітарну допомогу українцям. Концерт будуть транслювати на британських каналах ITV та STV.

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