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Українські компанії склали майже половину іноземного бізнесу в Польщі

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Українські компанії склали майже половину іноземного бізнесу в Польщі - фото 1

За інформацією Польського економічного інституту, 45% бізнесу в Польщі займають українці. Найчастіше – це будівельний та торговий бізнес.

Український бізнес склав 7% бізнес-структури Польщі.

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Загалом торік у Польщі налічувалося 24 100 компаній з українським капіталом. Більша частина бізнесу, зареєстрованих у Польщі, відкрилися, щоби продовжити роботу, яку вони вели в Україні. Близько двох третин заявили, що мають намір залишитись у сусідській країні, незалежно від результату війни.

Отже, підприємці з України відкривали:

  • торгові компанії – 22%
  • будівельні – 19%
  • транспортно-складські – 14%
Українські компанії склали майже половину іноземного бізнесу в Польщі - фото 518560

Цікаво також те, що згідно зі звітом Польського економічного інституту, 41% нових українських підприємств відкрили жінки.

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