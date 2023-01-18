Українські компанії склали майже половину іноземного бізнесу в Польщі

За інформацією Польського економічного інституту, 45% бізнесу в Польщі займають українці. Найчастіше – це будівельний та торговий бізнес.

Український бізнес склав 7% бізнес-структури Польщі.

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Загалом торік у Польщі налічувалося 24 100 компаній з українським капіталом. Більша частина бізнесу, зареєстрованих у Польщі, відкрилися, щоби продовжити роботу, яку вони вели в Україні. Близько двох третин заявили, що мають намір залишитись у сусідській країні, незалежно від результату війни.

Отже, підприємці з України відкривали:

торгові компанії – 22%

будівельні – 19%

транспортно-складські – 14%

Цікаво також те, що згідно зі звітом Польського економічного інституту, 41% нових українських підприємств відкрили жінки.

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