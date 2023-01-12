Нова пошта анонсувала відкриття першого вантажного відділення у Варшаві

Українці в Польщі зможуть відправляти та отримувати посилки вагою 1000 кг, а це генератори, акумулятори, зарядні станції та інші великогабаритні речі.

Відтепер отримувати і відсилати великі пакунки у Польщі – до 1000 кг можливо. Адже у Варшаві Нова пошта відкрила вантажне відділення Nova Post. Його працівники обіцяють комплексні логістичні рішення з доставки в будь-яку точку Польщі в найкоротші терміни.

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Це означає, що українці тепер зможуть відправляти в тому числі й великогабаритну техніку: нові генератори, акумулятори, зарядні станції тощо без мита та податку на розмитнення.

Вантажне відділення Nova Post у Варшаві працює щодня за адресою: Jana Olbrachta, 94, 01-10, Warszawa.

у 2022 році Нова пошта за 3 місяці відкрила 18 відділень у Польщі: 6 відділень у Варшаві, по 2 відділення у Кракові, Любліні, Гданську, Вроцлаві, Познані та по 1 – у Жешуві, Лодзі.

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