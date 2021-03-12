Міжнародний день сну: підбірка українських колискових пісень для дітей

12 березня у світі відзначають День сну. З цієї нагоди зібрали для вас найкращі та наймелодійніші колискові у виконанні українських зірок.

Українські колискові – це не лише частина нашої культури та народної лірики, а й чудова мелодика, яка дійсно заспокоює та готує дітей до сну. Вмикайте та насолоджуйтеся!

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Чубай Соломія – колискова "Сердечко"

Соломія Чубай записала цілий альбом "Колискові для Олекси", який присвячений її сину. "Сердечко" – лише одна з колискових, а інші ви можете послухати в плейлисті колискових.

На колиску бильця

З явора тесались,

Щоб, немов на крильцях,

Дитя колисалась.

На тонкі вервечки

Конопельки пряла.

Спи, моє сердечко,

Поки діла мало.

Виростеш – само ти

Вервечки та бильця

Будеш лаштувати –

Довго не поспиться.

А заснеш, розбудить

Чи синок, чи доня.

Хай щасливим буде

І твоє безсоння.

Katya Chilly – "Ой, но коту-коточок"

Це українська традиційна колискова, яку заспівала Катя Чилі.

Ой, ну, коте, коточок,

Не йди рано в садочок.

Не полохай галочок –

Нехай зів'ють віночок.

З руточки, із м'яточки

Дитиночці до шапочки,

З хрещатого барвіночка,

З запашного васильочка.

Колискова "Ставок заснув"

Ще одна українська колискова для дітей, яку можете заспівати й ви:

Ставок заснув.

У вечірній тиші.

Вітрець ласкавої весни

Листочки подихом колише

І навіва чарівні сни.

Ставок заснув.

Лілеї білі

Завмерли тихо на воді.

І на далекім небосхилі

Сіяють зорі золоті.

Ставок заснув.

Покривсь пітьмою,

А соловейко вже не спить.

Душа, збентежена в покої,

В цю ніч забудеться на мить.

Ставок заснув.

Заснули рибки.

"Засни" – дерева шелестять.

Заснули донечки, синочки…

І тільки зірочки не сплять.

Колискова "Сонко-Дрімко"

Слова відомої української народної колискової:

Пізня вже годинка,

Чом не спиш, дитинко?

Он твоя матуся

Кличе Сонька-Дрімка

На котячих лапках

Сонько-Дрімко ходить.

Каже він малятам:

"Пустувати годі!"

Гра закінчилась,

Матінка втомилась

В ліжко лягай,

Швидше засинай.

Сонько-Дрімко носить

Всім, хто лиш попросить,

В кошику лозовім

Казочки чудові.

Принесе співанку,

Тиху колисанку.

Хто її послуха –

Спатиме до ранку.

Синку маленький, донечко рідненька

Нічка прийшла, спатоньки пора.

А-а-а-а...

Завтра Сонько-Дрімко

Прийде в кожну хату.

Знову наших діток

Буде колисати.

Павло Табаков – "Ой, ходить сон..."

Ой ходить сон коло вікон,

А дрімота – коло плота.

Питається сон дрімоти:

– А де будем ночувати?

– Де хатонька теплесенька,

Де дитина малесенька, –

Там ми будем ночувати,

Дитиночку колихати.

Ой на кота та воркота,

На дитину та й дрімота,

Котик буде воркотати,

Дитинонька буде спати.

Владислав Скальський – "Колискова українці"

"Колискова для майбутнього" збирає пісні по всій Україні, а Владислав Скальський доєднався до проєкту і сам, за одну ніч написав колискову для своєї донечки.

Етнодует "Пайташки" – Колискова "Ой люлі, люлі"

Ой лю-люлі-люлі,

Налетіли гулі,

Налетіли гулі,

Та й сіли на люлі.

Стали думать і гадать,

Чим дитятко годувать:

Чи бублечком, чи медком,

Чи солодким молочком.

Ми бубличка купим,

А й медочок влупим,

А й кашки наварим,

А й молочка спарим.

Колисочка рип-рип,

А дитинка спить-спить.

Колисочка перестала,

А дитиночка й устала.

Вітер в пічці не гуде,

Бо дитинка спать буде,

Пташка в саду не співає,

Бо дитинка спать лягає...

Голубочка не воркує,

Бо дитиночка почує,

Голубочок не воркоче,

Бо дитинка спати хоче...

Котик спить на пічці,

А дитинка – в колисці,

Пташка – в саді у кубельці,

А дитинка – на постельці.

Коник – в стайні на сінці,

А дитинка – в колисці,

Песик – в будці на мотузці,

А дитинка – на подушці.

Жабка спить біля водички,

Лисеня – біля лисички,

Кошенятко – біля киці,

А дитинка – біля циці.

Люлі, люлі, люлечки,

Налетіли гулечки,

Налетіли гулечки,

Та й сіли на люлечки...

Колискова "Тиша, вечір на дворі"

Українська колискова з серії "Ukrainian lullabies" у виконанні маленької дівчинки:

Тиша. Вечір на дворі,

Сонечко сховалося.

Цілу днину дітворі

Ніжно посміхалося.

Приспів:

Заснули зайчики,

Заснули білочки,

І ти, наш котику,

Засни, засни.

Заснули квіточки,

Заснули діточки,

І ти, малесенький,

Засни

Тиша. Вечір надворі,

Зіроньки з'явилися.

Спать лягайте, всі малі,

Вже за день стомилися.

Тиша. Вечір надворі

Ходить попід вікнами.

Вийшов місяць угорі,

Наче зі срібла витканий.

Тиша. Вечір надворі

Ледь у вікна стукає.

Вже час спати дітворі,

Казку діти слухають.

Наталка Карпа – Колискові

Це цілий мініальбом з колискових, які записала співачка Наталка Карпа, коли народила дитину. Це 5 колискових – 12 хвилин авторських українських колискових.

Квітка Цісик – "Ой ходить сон коло вікон"

Відома українська колискова у виконанні легендарної Квітки Цісик:

Ой ходить сон коло вікон,

А дрімота – коло плота.

Питається сон дрімоти:

– А де будем ночувати?

– Де хатонька теплесенька,

Де дитина малесенька, –

Там ми будем ночувати,

Дитиночку колихати.

Ой на кота та воркота,

На дитину та й дрімота,

Котик буде воркотати,

Дитинонька буде спати.

Злата Огнєвіч – "Ой, люлі"

Ой, лю-люлі, люлі-люлі,

Налетіли гулі,

Налетіли гулі,

Та й сіли на люлі.

Стали думать-гадать,

Чим дитятко годувать:

Чи бублечком, чи медком,

А чи солодким млочком.

Ми бублечка купим,

Ай медочок влупим,

Ай кашки наварим,

Ай молочка запарим.

Колисочка рип-рип,

А дитинка спить-спить,

Колисочка перестала,

А дитиночка устала.

Христина Соловій – "Колискова"

Котику сіренький,

Котику біленький,

Котку волохатий,

Не ходи по хаті.

Не ходи по хаті,

Не буди дитяти.

Дитя буде спати,

Котик – воркотати.

Ой, на кота воркота,

На дитину дрімота.

А-а, а-а-а.

Ой ну люлі, котку,

Не йди на колодку.

Не йди на колодку,

Бо заб'єш головку.

Та буде боліти,

Нічим завертіти.

Дитя буде спати,

Котик – воркотати.

Віктор Бронюк – колискова "Тане вечір"

Тане вечір, ніч близенько.

Щось шепоче тихо ненька.

Чи то спів неголосний,

Чи то спів неголосний,

Чи то сни?

Кошенятко свій клубочок

Закотило у куточок.

І у кошику воно,

І у кошику воно

Спить давно...

На траву лісовичок

Постелив носовичок.

Так маленький лісовик,

Спати звик.

Спить хмаринка над сосною,

Спить хатинка за Десною.

І до пристані пристав

Пароплав.

Ось тюльпан, зелена ніжка,

В нім будиночок і ліжко.

В ньому фея чарівна,

В ньому фея чарівна

Засина.

Зірочки на небі в співі,

Місяць човник, мов на хвилі,

Ніжно дивляться на нас,

Ніжно дивляться на нас.

Спати час...

Сонце зайшло давно,

Стукає сон у вікно.

Ну, пустіть мене, вже час,

Годі чекати,

До малої дитини,

До теплої хати...

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – КОЛИСКОВА

Це фінальна пісня з фільму "Заборонений", який розповідає історію трагедії Василя Стуса.

Спи, маленький козачок,

Повернися на бочок.

Спи, маленький, день вже догорає

Спи, козаче, кінь твій почекає.

Спи, маленький, треба спати,

Зорі сплять і місяць братик

Грає синій водограй,

Казка ллється через край,

Спи, синочку, любий засинай

Спи, маленький, в бій ще рано,

Сплять малі твої гетьмани,

Завтра підеш, синку, в бій свій перший,

Мало їх, ну а вас – ще менше...

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