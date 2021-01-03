Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Українські Карпати рясно засипало снігом: казкові фото

  • 39
Карпати - фото 1
Карпати / pinterest

Зимова казка в горах! Подивіться, яка краса зараз в українських Карпатах та обов'язково сплануйте відпустку.

Новорічні свята це завжди найвдаліший час для того, щоб відвідати Карпати, покататися на лижах.

І ще: Без снігу і з коалами: як насправді виглядає Різдво в Австралії (фото)

І якщо зовсім недавно в горах було замало снігу, а місцями не було взагалі, в мережі стали з'являтися фотографії засніжених схилів. На радість всім туристам в Карпати прийшла справжня зима. Температура повітря вранці 2 січня була -8, вітер помірний південно-західний і швидкість його 8-9 м/с.

А значить є надія, що гірськолижний сезон все ж буде в цьому році в Україні. Адже на фото видно, як більшість схилів завалені снігом. Красою українських гір можна милуватися нескінченно!

Українські Карпати рясно засипало снігом: казкові фото - фото 441732

Українські Карпати рясно засипало снігом: казкові фото - фото 441733

Українські Карпати рясно засипало снігом: казкові фото - фото 441734

Українські Карпати рясно засипало снігом: казкові фото - фото 441735

Українські Карпати рясно засипало снігом: казкові фото - фото 441736

Це цікаво: Катання на ковзанах посеред озера: красиве відео з Колорадо

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася сексуальна чеська снігуронька Кароліна Куркова: фото 18+
  • 01 cічня, 14:18
  • 1536
Картинки з Новим роком 2021: найкращі новорічні листівки і відкритки
  • 30.12.2020, 16:02
  • 83610
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 594
Загрузка...
Новини