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Українські Карпати рясно засипало снігом: казкові фото
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Зимова казка в горах! Подивіться, яка краса зараз в українських Карпатах та обов'язково сплануйте відпустку.
Новорічні свята це завжди найвдаліший час для того, щоб відвідати Карпати, покататися на лижах.
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І якщо зовсім недавно в горах було замало снігу, а місцями не було взагалі, в мережі стали з'являтися фотографії засніжених схилів. На радість всім туристам в Карпати прийшла справжня зима. Температура повітря вранці 2 січня була -8, вітер помірний південно-західний і швидкість його 8-9 м/с.
А значить є надія, що гірськолижний сезон все ж буде в цьому році в Україні. Адже на фото видно, як більшість схилів завалені снігом. Красою українських гір можна милуватися нескінченно!
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