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Катання на ковзанах посеред озера: красиве відео з Колорадо

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Ідеальне катання на озері - фото 1
Ідеальне катання на озері

Зимова пора року має чимало своїх переваг, хоч як би це не подобалось шанувальникам літа. Прикладом цього є чудове відео із замерзлого озера. Насолоджуйтесь!

На платформі Reddit користувач з ніком HellsJuggernaut опублікував красивий ролик, на якому дівчина катається на ковзанах по замерзлому озері у Колорадо. За короткий час допис почав підійматись у топи, адже запис переглянули понад 15 тисяч разів.

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І це не дивно, адже про таку зиму з ефектними пейзажами та відпочинком мріють чимало людей. До того ж, озеро замерзло так, що можна розгледіти дно. І ця картинка справді заворожує!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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