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Без снігу і з коалами: як насправді виглядає Різдво в Австралії (фото)
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Якщо у вас бракує святкового настрою через відсутність снігу, то для австралійців це зовсім не проблема. Кожне Різдво для них є нормою носити шорти, ставити ялинку на балконі і зустрічати на ній коал. Як виглядають зимові свята на іншому боці Землі – дивіться далі!
В Австралії Різдво приходить на початку літніх канікул, які тривають з середини грудня і до початку лютого. Тож цілком звичною річчю є кемпінг, відпочинок на природі та традиційні розваги спекотного сезону. І це не дивно, адже про сніг їм і не доводиться мріяти, коли на вулиці +20.
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Але навіть в таких умовах Різдво тут сповнене традиційними для інших предметами, приміром, ялинками, вінками, подарунками, Сантою та навіть фальшивим снігом. Звісно ж, є й кардинальні відмінності у вигляді коал, які полюбляють скидати ялинки замість котів, а також гостів-пітонів, які можуть завітати у помешкання. Все це можна побачити у найяскравіших твітах про зимові свята австралійців:
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