Українські ілюстратори створили серію чарівних листівок для військових

Проєкт "Пошта любові до ЗСУ" триватиме до 8 березня. На придбані гроші планують придбати дрони Mavic для Збройних Сил України.

Придбати листівку "Пошта любові до ЗСУ" можна у магазинах "Техно Їжак" та на сайті компанії.

Читайте також: Дивіться, як український безпілотник зняв з висоти знаменитий стадіон "Донбас Арена"

Це лімітована серія листівок для військових, які можна відправити на передову.

Листівки розробили семеро українських ілюстраторів: Артем Гусєв, Марія Кінович, Нато Мікеладзе, Віктор Грудаков, Ліза Яблонська-Міхайлусь, Олег Семак та Анна Гаврилюк.

Мені дуже подобається ідея передавати листівки на передову, щоб люди, які нас боронять, знали, що ми тут всі пам‘ятаємо, завдяки кому та якою ціною ми живемо свої життя", – розповіла ілюстраторка Ліза Яблонська-Міхайлусь.

Кожну листівку продаватимуть у подвійному екземплярі, тобто одну можна залишити собі, а іншу – відправити захисникові. Також на точках продажу поставили поштові скриньки, у які можна буде покласти свою листівку для ЗСУ.

Ілюстрація: vogue.ua

Від продажу листівок планують зібрати мільйон гривень, на який придбають дрони Mavic для бійців. Загалом надрукували 20 тисяч листівок, ціна кожної вартує 50 гривень.

Це цікаво: Воїни світла. Воїни добра – Укрпошта анонсувала нові марки, присвячені енергетикам