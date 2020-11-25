Українські глядачі побачать нову Диво-жінку на тиждень раніше: дата прем'єри

Слідом за рішенням випустити другу частину "Диво-жінки" не тільки у кінотеатрах, а й на HBO Max студія Warner Bros. представила новий графік виходу фільму в прокат у різних країнах. Зауважимо, що українці одними з перших зможуть побачити нову стрічку з Галь Гадот. Дізнайтеся точну дату прем'єри!

За інформацією Variety, з 16 грудня його зможуть переглянути глядачі України, Бельгії, Болгарії, Єгипту, Естонії, Франції, Греції, Нідерландів, Ісландії, Індонезії, Португалії, ПАР, Швейцарії та Великої Британії.

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17 грудня реліз картини відбудеться у таких країнах, як Данія, Хорватія, Сербія, Словаччина та ОАЕ, а 18 грудня – у Китаї, Японії, Іспанії, В'єтнамі, Нігерії та державах Східної Африки. До кінця року "Диво-жінка: 1984" вийде майже по всій Європі (за рідкісними винятками), Північній і Південній Америці.

У другій половині січня прокат стартує в Румунії, Туреччини, Чилі, Перу, Польщі та Італії.

Раніше Warner Bros. перенесла прем'єру третьої частини франшизи "Фантастичні звірі" на літо 2022 року. Зараз студія веде пошук актора, який зможе замінити Джонні Деппа у ролі чарівника Ґелерта Ґріндельвальда.

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