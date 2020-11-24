Netflix претендує на звання рекордсмена за номінаціями Оскара за кращий фільм

Netflix може побити рекорд Metro-Goldwyn-Mayer, який тримається з 1937 року

Наступного року Netflix може встановити новий рекорд за кількістю проєктів, одночасно висунутих на "Оскар" у номінації "Кращий фільм" (і нарешті отримати цю статуетку). Зараз він належить студії Metro-Goldwyn-Mayer, що представила п'ять картин на церемонії 1937 року.

Видання Variety припускає, що номінації точно отримають "Суд над чиказькою сімкою" Аарона Соркіна і "Манк" Девіда Фінчера. Ще один сильний претендент на потрапляння в категорію – "Ма Рейні: Мати блюзу" з Віолою Девіс і Чедвіком Боузманом.

Це цікаво: Анджеліна Джолі і Том Харді знімуть фільм про військового кореспондента

Не настільки очевидна, але можлива номінація для "Випускного" Раяна Мерфі з Меріл Стріп і Ніколь Кідман. Четвертим номінантом, ймовірно, стане фільм Спайка Лі "П'ятеро однієї крові", п'ятим – "Опівнічне небо" Джорджа Клуні, а шостим – "Фрагменти жінки" Корнеля Мундруцо з Ванессою Кірбі і Шаєю ЛаБаф.

Суд над чиказькою сімкою – дивіться трейлер фільму від Netflix:

При цьому Variety схиляється до того, що драма Едоардо Понті "Все життя попереду" з Софі Лорен, "Білий тигр" Раміна Бахрані і "Думаю, як все закінчити" Чарлі Кауфмана не пройдуть в число можливих володарів на звання кращого фільму.

Нагадаємо, 93 церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 25 квітня. Список номінантів Американська кіноакадемія опублікує 15 березня.

Читайте також: Нову Диво-жінку покажуть на HBO Max і в кінотеатрах: відома дата прем'єри