Анджеліна Джолі і Том Харді знімуть фільм про військового кореспондента

Джолі має намір зняти фільм про військового фотожурналіста Дона Маккалліна, який працював на полях битв у В'єтнамі і Камбоджі, під назвою "Необґрунтована поведінка". Співпродюсером байопіку про фотографа стане Том Харді.

"Для мене велика честь показати в кіно життя Дона Маккалліна. Мене привабило унікальне поєднання безстрашності і людяності, яке є в ньому, його абсолютна прихильність документування правди про війну, а також його співчуття і повага до тих, хто страждає від її наслідків..."

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Автори сподіваються зняти безкомпромісний фільм, такий, як фотографії Дона, про незвичайних людей і події, які він засвідчив, про зліт і падіння унікальної ери журналістики. Сам Маккаллін, якому зараз 85 років, зізнався, що в захваті від інших режисерських робіт Джолі.

"Подивившись останній фільм Анджеліни про Камбоджу (і провівши там стільки часу під час війни), я був дуже вражений тим, як вона зробила таке потужне і точне кіно про це місце. Я відчуваю, що моя історія в професійних руках". Відомо, що сценарій напише Грегорі Бурк, який працював над такими проєктами як 71, Операція Кульова блискавка, на основі автобіографії Маккалліна. Інформації про акторів і дату виходу картини наразі немає.

Дон Маккаллін

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