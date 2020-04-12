Потужні графіті про коронавірус: добірка фото з усього світу

І хоча коронавірус спустошив вулиці всіх міст світу, вуличні художники продовжують працювати. Вони звикли ризикувати навіть у мирні часи, крім того, вони носили маски до того, як це стало мейнстрімом. До вашої уваги потужні графіті сьогодення.

У час, коли всі галереї та музеї закриті на карантин, вулиці стали головним мистецьким полотном. Дивіться, як вуличні художники з усього світу інтерпретують ситуацію з коронавірусом у графіті.

Лос-Анджелес, США

Амстердам, Нідерланди

Барселона, Іспанія

Берлін, Німеччина

Помпеї, Італія

Мальме, Швеція

Глазго, Великобританія

Мумбаї, Індія

Бристоль, Великобританія

Брін, Норвегія

Лондон, Великобританія

Копенгаген, Данія

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020