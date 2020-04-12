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Карантин Коронавірус

Потужні графіті про коронавірус: добірка фото з усього світу

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Потужні графіті про коронавірус: добірка фото з усього світу - фото 1

І хоча коронавірус спустошив вулиці всіх міст світу, вуличні художники продовжують працювати. Вони звикли ризикувати навіть у мирні часи, крім того, вони носили маски до того, як це стало мейнстрімом. До вашої уваги потужні графіті сьогодення.

У час, коли всі галереї та музеї закриті на карантин, вулиці стали головним мистецьким полотном. Дивіться, як вуличні художники з усього світу інтерпретують ситуацію з коронавірусом у графіті.

Лос-Анджелес, США

Потужні графіті про коронавірус: добірка фото з усього світу - фото 397591
Потужні графіті про коронавірус: добірка фото з усього світу - фото 397593

Амстердам, Нідерланди

Потужні графіті про коронавірус: добірка фото з усього світу - фото 397589

Барселона, Іспанія

Потужні графіті про коронавірус: добірка фото з усього світу - фото 397595
Потужні графіті про коронавірус: добірка фото з усього світу - фото 397594
Потужні графіті про коронавірус: добірка фото з усього світу - фото 397599

Берлін, Німеччина

Потужні графіті про коронавірус: добірка фото з усього світу - фото 397596

Помпеї, Італія

Потужні графіті про коронавірус: добірка фото з усього світу - фото 397597

Мальме, Швеція

Потужні графіті про коронавірус: добірка фото з усього світу - фото 397598

Глазго, Великобританія

Потужні графіті про коронавірус: добірка фото з усього світу - фото 397600

Мумбаї, Індія

Потужні графіті про коронавірус: добірка фото з усього світу - фото 397601

Бристоль, Великобританія

Потужні графіті про коронавірус: добірка фото з усього світу - фото 397602

Брін, Норвегія

Потужні графіті про коронавірус: добірка фото з усього світу - фото 397603

Лондон, Великобританія

Потужні графіті про коронавірус: добірка фото з усього світу - фото 397604
Потужні графіті про коронавірус: добірка фото з усього світу - фото 397605

Копенгаген, Данія

Потужні графіті про коронавірус: добірка фото з усього світу - фото 397606

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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