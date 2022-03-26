Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Мешканці окупованого Славутича вийшла на мітинг за Україну: фото

  • 23
Славутич - фото 1
Славутич / telegram

На околицях Славутича четвертий день точаться бої. Ворог обстрілює місто з танків, мінометів та САУ, але люди героїчно тримають оборону!

Вранці міська рада закликала мешканців до участі в акції, але просила у разі загрози життю не провокувати ворожі війська.

Це важливо: Скільки українців втратили роботу від початку війни: шокуюча статистика

Так сотні громадян вийшли на протести в центр міста, розгорнувши великий прапор України. Напередодні повідомлялося про обстріли міста з боку росіян, які, за словами очевидців, вже проникли до Славутича. Проте було невідомо, чи штурмували вони будівлі місцевої влади.

У відповідь люди вишли на проукраїнський мітинг:

І ще: Було – Стало: український блогер у колажах показує "русскій мір" у дії

пропозиції партнерів
Новини