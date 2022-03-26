Мешканці окупованого Славутича вийшла на мітинг за Україну: фото

На околицях Славутича четвертий день точаться бої. Ворог обстрілює місто з танків, мінометів та САУ, але люди героїчно тримають оборону!

Вранці міська рада закликала мешканців до участі в акції, але просила у разі загрози життю не провокувати ворожі війська.

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Так сотні громадян вийшли на протести в центр міста, розгорнувши великий прапор України. Напередодні повідомлялося про обстріли міста з боку росіян, які, за словами очевидців, вже проникли до Славутича. Проте було невідомо, чи штурмували вони будівлі місцевої влади.

У відповідь люди вишли на проукраїнський мітинг:

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